TLC 13:20 bis 13:45 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Strandhochzeit und Spielcasino USA 2015 Sébastien, Casino-Chef im Venetian in Las Vegas, braucht für die "Nacht der Spione" eine gigantische Torte, die perfekt zum Motto passt. Auftragnehmer Buddy Valastro denkt dabei sofort an Zocker oder Geheimagenten und hat schon ein Motiv im Kopf: eine Agentenauto-Torte mit dem Boss im Monte-Carlo-Outfit und Martiniglas, dazu Spielkarten, Jetons und Würfel. Und alles in den typischen Vegas-Farben rot, grün und schwarz. Außerdem in dieser Folge von "Cake Boss": Mauros Bruder Stefano heiratet seine Freundin Carrie im Rahmen einer Beach-Party. Keine Frage, dass der Hochzeitskuchen für diesen Anlass absolut grandios werden muss. Originaltitel: Cake Boss