TLC 11:30 bis 11:55 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Sandburg und Zwillingstorte USA 2015 Merken Buddy hat eine Besprechung mit John Moor, Bürgermeister von Asbury Park, und Matt Long, einem professionellen Sandkünstler, der grandiose Skulpturen in fast allen US-Badeorten gemacht hat. Nun soll er zum Saisonstart eine Torte kreieren, die sich mit einer Sandskulptur von Matt messen kann. In Anbetracht von Matts fantastischen Werken, himmelhohen Türmen und Torbogen ist der "Cake Boss" etwas eingeschüchtert und will keinesfalls als Stümper dastehen. Doch er hat einen klaren Vorteil. Selbst wenn Matts Burg schöner aussieht, wird seine besser schmecken! Außerdem in dieser Episode: Eine Geburtstagstorte für völlig unterschiedliche Zwillinge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss

