SAT.1 Emotions 03:15 bis 04:00 Familiensaga Park Hotel Stern Die Astronomin D 1997 Merken Professorin Gauss steckt in Schwierigkeiten: Wenn die Verhandlungen mit dem Institutsvorsitzenden Lee McLaughlin scheitern, muss die Astronomin aus Geldmangel ihre Forschungen einstellen. Das wäre für sie bzw. den Buchautor Erich von Bütow sehr problematisch. Seine Bestseller basieren nämlich allein auf den Erkenntnissen von Gauss. Um die Wissenschaftlerin zur Weiterarbeit zu bewegen, verwandelt sich Bütow kurzerhand in McLaughlin und setzt Prof. Gauss unter Druck ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Okras (Dieter Stern) Kristina van Eyck (Karla Stern) Stefan Orlac (Georg Stahl) Eva Scheurer (Diane Stern) Paul Frielinghaus (Michael Stern) Wichart von Roell (Erich v. Bütow) Olivia Silhavy (Prof. Amelie Gauss) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Hans-Klaus Petsch Drehbuch: Xao Seffcheque Kamera: Frank Bauer Musik: Wolfgang Timpe

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 409 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 189 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 139 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:40 bis 03:55

Seit 69 Min.