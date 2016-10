SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 835 D 2011 16:9 Merken Luca hat die Befürchtung, dass Olivia die Hochzeit absagen könnte. Also bereitet er ihr eine Überraschung, die sie so schnell nicht vergessen soll. Er glaubt, so all seine Probleme aus der Welt schaffen zu können. Aber diese Rechnung hat er ohne Olivia gemacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Kasia Borek (Olivia Kosmar) Frederic Böhle (Kai Kosmar) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann