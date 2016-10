SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 194 D 2011 2016-11-01 08:25 16:9 HDTV Merken Laura und Daniel schwelgen in Vorfreude auf ihre Hochzeit. Doch über Daniels Familie ziehen dunkle Wolken auf: Der Kredit für den Lechnerhof muss vorzeitig zurückgezahlt werden, da die Bank ihn weiterverkauft hat. Stefan fühlt sich unterdessen immer unwohler bei dem Gedanken daran, Trauzeuge zu werden. Soll er Bernheimers Rat folgen und aufhören, seine Gefühle für Laura zu unterdrücken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Nova Meierhenrich (Dr. Marie Egger) Sven Waasner (Dr. Dr. Markus Lindner) Sascha Kekez (Mesut Acar) Bettina Redlich (Prof. Dr. Johanna Lindner) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Volker Schwab