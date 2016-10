SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 54 D 2005 16:9 Merken Als David vor Hugo in Erklärungsnot gerät, schiebt er alle Schuld auf Lisa. Lisa ist fassungslos, es gelingt ihr, die Kränkung herunterzuschlucken, sie will sich nun extrem professionell verhalten. Dass David nicht bemerkt, wie sehr er sie verletzt hat und sie weder vor Hugo noch vor Max in Schutz nimmt, macht sie aber auch wütend. Verantwortungsbewusst wie Lisa ist, macht sie trotz ihrer Wut einen rettenden Vorschlag, entpuppt sich einmal mehr als Geschäftsgenie und erntet endlich Bewunderung von David und Max. Jürgen findet, dass Lisa zu schnell klein beigibt und für ihren Einsatz nicht entsprechend entlohnt wird ... Timo und Kim versuchen, ihren privaten Zwist aus der Arbeit herauszuhalten, aber es gelingt ihnen nicht. Schließlich hält Kim Timo vor, seine Gefühle für sie hinter seinem rauen Ton zu verbergen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Hubertus Regout (Hugo Haas) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Joris Hermans