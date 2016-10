SAT.1 Emotions 05:30 bis 05:55 Comedyserie Cougar Town Das falsche Thanksgiving USA 2012 16:9 HDTV Merken Jules findet es schade, dass die Freunde im vergangenen Herbst nicht gemeinsam Thanksgiving gefeiert haben. Kurzerhand beschließt sie, das jetzt nachzuholen ... Jules hat Probleme, ihr Ehegelübde zu verfassen. Sie bitte schließlich Travis, ihr zu helfen. Doch auch gemeinsam kommen sie nicht weiter. So werden auch Laurie und Bobby ins Projekt Ehegelübde involviert ... Andy soll als Kandidat für den Bürgermeisterposten an einem Pizzawerfen teilnehmen - kein leichtes Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courteney Cox (Jules Cobb) Christa Miller (Ellie Torres) Busy Philipps (Laurie Keller) Dan Byrd (Travis Cobb) Josh Hopkins (Grayson Ellis) Brian Van Holt (Bobby Cobb) Ian Gomez (Andy Torres) Originaltitel: Cougar Town Regie: John Putch Drehbuch: Melody Derloshon Kamera: Andrew Rawson Musik: Waz Altersempfehlung: ab 12