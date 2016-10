RTL II 03:45 bis 04:25 Mysteryserie The Walking Dead Slabtown USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nachdem Beth einige Zeit verschwunden war, taucht sie nun wieder auf. Sie wacht in einem Krankenhaus auf, trägt saubere Kleidung und wurde medizinisch versorgt. Als sie jedoch zum ersten Mal auf Officer Lember und ihre Gefolgschaft trifft, die sie scheinbar dorthin gebracht haben, beschleicht sie ein fürchterlicher Verdacht, der sich rasch bewahrheitet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chad L. Coleman (Tyreese) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Lawrence Gilliard Jr. (Bob Stookey) Danai Gurira (Michonne) Emily Kinney (Beth Greene) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael E. Satrazemis Drehbuch: Matthew Negrete, Channing Powell Kamera: Stephen Campbell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

