RTL II 23:15 bis 00:05 Mysteryserie The Walking Dead Gabriel USA 2014 2016-10-31 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nachdem sich die Vorräte der Truppe dem Ende neigen, führt Rick die Gruppe auf eine riskante Mission. Dabei retten sie Pfarrer Gabriel, der ihnen in seiner Kirche Unterschlupf gewährt. Doch niemanden fällt auf, dass Bob nach der Mission fehlt. Währenddessen schmieden Überlebende aus Terminus Rachepläne gegen Rick und seine Gruppe. Zeitgleich schlägt Abraham vor, sich schnellstmöglich auf den Weg nach Washington zu machen, denn dort sei das Gegenmittel für den Virus zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chad L. Coleman (Tyreese) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Lawrence Gilliard Jr. (Bob Stookey) Danai Gurira (Michonne) Emily Kinney (Beth Greene) Originaltitel: The Walking Dead Regie: David Boyd Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16