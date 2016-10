RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Umzugschaos und unausgepackte Kisten? Fehlanzeige! Damit Konny Island III langsam aber sicher Form annimmt, hat sich Deutschlands bekannteste Auswanderer-Familie ordentlich ins Zeug gelegt. Für seine Werkstatt hat Konny sogar an die Garage angebaut. Auf zwanzig Metern Länge hat sich Konny ein wahres Bastlerparadies geschaffen. Um die fertiggestellten Gäste-Appartements zu testen, reist Tochter Janina an. Konny und Manu wollen aber nicht nur Gäste beherbergen, sondern auch als Farmer durchstarten. Damit das auch gut gelingen kann, holen sie sich Tipps auf einer Ananas- und Bananenplantage. Konny, Manu und Janina wagen sich auf eine spannende Erkundungstour. Sie besteigen am "End of The World" steile Klippen, schnorcheln am schwarzen Sandstrand von Punalu'u mit Meeresschildkröten und zelten in unmittelbarer Nähe des aktiven Vulkans "Halema'uma'u-Krater". Abenteuer auf Reimanns Art! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben