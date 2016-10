RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Patrick beschließt gemeinsam mit Dana nochmal nach Bottrop zu fahren, um dort seine Schwester Lucy zu finden. Außerdem will er seine Akte im Heim einsehen, um der Vergangenheitsbewältigung noch einen Schritt näher zu kommen. Diego und Cem gehen der WG mit ihrer Sixpack-Wette so auf die Nerven, dass die WG die Nase voll hat. Die beiden sollen den Wettkampf am Abend beenden. Der Verlierer muss den anderen für einen Tag bedienen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667