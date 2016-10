RTL II 06:45 bis 07:45 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Garten Eden / Die Scheidungskinder D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Saskia hat panische Angst vor ihrem Ex-Freund Jens, denn der 18-Jährige hat sich als bösartiger Schläger entpuppt. Die 22-Jährige hat Jens angezeigt, doch er kam nur vor das Jugendstrafgericht. und muss jetzt lediglich Sozialstunden leisten. Saskia hat Angst, dass er ihr oder der gemeinsamen zweijährigen Tochter Lola etwas antun könnte. Sascha Noveski und Michael Falkenberg sollen ihn im Auge behalten und sicherstellen, dass Jens der kleinen Familie fern bleibt. Anschließend bittet der 42-jährige Matthias die Detektei Stahl um Hilfe. Seit einem Jahr ist er von seiner Frau Silvia geschieden, das Sorgerecht für die zwei Kinder Lisa und Max hat sie bekommen. Nun befürchtet Matthias, dass Silvia die Kinder vernachlässigt und mehr an sich und irgendwelche Partys denkt. Giulia Peroni und Thomas Berg sollen sich an Silvias Fersen heften. Wird sich der Verdacht bestätigen und Matthias das Sorgerecht für seine Kinder bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 370 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.