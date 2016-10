RTL II 05:05 bis 05:45 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Waffenalarm im Kindergarten / Enkel bestehlen Oma / Einsames Mädchen / Aus Eifersucht verprügelt D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Kita-Leiterin Heike (32) ist fassungslos: Leon (5) hat in der Einrichtung mit einer echten Waffe herumgeschossen. Nun versteckt er sich im verriegelten WC. Die Polizei muss eingreifen, bevor Schlimmeres geschieht. Derweil haben es ihre Kollegen mit einem ungewöhnlichen Raub zu tun. Brigitte (61) wurde in den eigenen vier Wänden überfallen. Bei den Täterinnen handelt es sich um Svenja (14) und Samantha (17). Die Mädchen sind die Enkelinnen der Rentnerin... Am anderen Ende der Stadt geht es hoch her: Beats dröhnen durchs Treppenhaus, unter der Wohnungstüre werden Rauchschwaden sichtbar - schnelles Handeln ist gefragt. Als die Beamten vor Gastgeberin Maja (14) und den Trümmern der Einrichtung stehen, wird schnell klar: Hier ist einiges gewaltig schief gegangen! Auch Tyler (21) hat keinen Lauf - er wurde verprügelt. Sein Kontrahent: Daniel (20), Ex-Freund von Keisha (19), die jetzt mit dem Opfer zusammen ist. Können die Cops den Brutalo fassen, von dem es schon früher Drohungen gab? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier