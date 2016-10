VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Secrets and Lies Folge: 18 Der Betrug USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Melanie Warners Geheimnis ist gelüftet. Anscheinend betreibt die ambitionierte Blondine in dem mit Firmengeldern gekauften Haus ein Bordell. Nachdem Danny auf der Suche nach seiner Tochter in dem Haus Schüsse abgegeben hat, schaltet sich die Polizei ein und Detective Cornell wird auf den Plan gerufen. Eric zieht indes die beruflichen Konsequenzen für Patricks Verrat und entlässt seinen Bruder aus der Firma. Die restliche Familie Warner überlegt indes mit ihrem Anwalt, wie sie sich am besten gegen die Vorwürfe wegen Prostitution und Betrug wehren können, ohne den Ruf SEGs zu riskieren. Obwohl es Eric schwer fällt muss er sich eingestehen, dass es nur einen Weg gibt, die Firma und seine Mitarbeiter zu retten: Er muss seinen Bruder Patrick opfern. Widerwillig kooperiert er mit den Behörden und übergibt Detective Cornell die Akten, die Patrick des Betrugs und der Prostitution belasten - in dem Wissen, dass er Cornell damit auch ein mögliches Mordmotiv für den Mord an seiner Frau liefert... Währenddessen versucht Eric noch immer den Erpresser zu identifizieren, der Kate noch kurz vor ihrem Tod bedroht hatte. Dazu muss er jedoch den Code ihres iPads knacken, auf dem Kate eine Tracking-Software installiert hat, um den Erpresser zu verfolgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Terry O'Quinn (John Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Justice Alan (Young Patrick) Originaltitel: Secrets and Lies Drehbuch: Noah Nelson, Chitra Elizabeth Sampath Kamera: Robert Humphreys Altersempfehlung: ab 12