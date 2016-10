VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Secrets and Lies Folge: 17 Das Statement USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eric musste feststellen, dass in seiner Familie weitere Geheimnisse unter den Teppich gekehrt wurden. Nicht nur, dass sein Bruder Patrick anscheinend ohne sein Wissen einen Kredit über die Firma aufgenommen hat und damit sämtliche Investoren gefährdet, darüber hinaus scheint Patricks Ehefrau Melanie ihn in der Nacht von Kates Tod mit Erics bestem Freund Neal betrogen zu haben. Dies erklärt, warum die verwegene Melanie die Videoaufzeichnungen gelöscht hatte. Doch wollte sie wirklich nur ihre Affäre vertuschen, oder hat Melanie ein noch dunkleres Geheimnis? Auch Detective Cornell fühlt Melanie genauer auf den Zahn. Bei ihrer Vernehmung bestreitet sie, im Sicherheitsraum gewesen zu sein und die Aufnahmen gelöscht zu haben. Alle Spuren führen ins Nichts und der engagierten Detective gehen langsam die Verdächtigen aus. Gleichzeitig macht ihre drogenabhängige Tochter Cornell das Leben schwer, die anscheinend wieder rückfällig geworden ist... Eric versucht indes, Patrick mit seinem Wissen über den geheimen Firmenkredit zu konfrontieren, doch dieser ist nirgendwo auffindbar. Als er ihn schließlich findet, eskaliert die Situation zwischen den Brüdern - denn die Investition Patricks wird rechtliche Konsequenzen für die gesamte Familie Warner nach sich ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Terry O'Quinn (John Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Cole Bernstein (Jennifer Barrett) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Pam Davis Kamera: Robert Humphreys Altersempfehlung: ab 12