VOX 20:15 bis 21:10 Serien Club der roten Bänder Abschied D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Club der roten Bänder steht vor seiner bislang traurigsten und schwierigsten Zeit. Mehr als je zuvor müssen die Freunde zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Als Team versuchen sie, gemeinsam einen Weg zu finden, um mit der schwierigen Situation zurechtzukommen. Doch es geschieht auch noch etwas völlig Unerwartetes und Außergewöhnliches mit Hugo, was den Club in helle Aufruhr versetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf

