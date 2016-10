VOX 05:20 bis 06:00 Krimiserie CSI: NY Brennender Asphalt USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Mit rasender Fahrt ist ein Feuerwehrwagen auf dem Weg zu einem Löscheinsatz - doch der Kontakt mit dem Feuer kommt früher als erwartet. Gleich einem fliegenden Feuerball wird ein brennender Körper gegen die Windschutzscheibe des Feuerwehrwagens geschleudert: Der junge Mann war mit einer Art Astronautenanzug bekleidet und am Fundort seiner Leiche liegt jede Menge Equipment, das gut und gerne aus der Raumfahrt stammen könnte. Des Rätsels Lösung: Der Tote - zwischenzeitlich als Declan Hollister identifiziert - hatte das illegale Street Racing zum Hobby, bei dem auf Hightech-Borden irrsinnige Geschwindigkeiten erreicht werden. Danny und Detective Angell finden heraus, dass am Abend von Declans Tod ein illegales Rennen stattgefunden hatte. Schnell geraten zwei weitere Street Racer in Verdacht: Ein Racer mit dem Spitznamen 'Mercury', einer von Declans schärfsten Konkurrenten, und Sandra, genannt 'Concrete Cowgirl', die den offiziellen Geschwindigkeitsrekord im Street Racing hält und damit jede Menge Geld verdient... Ein weiterer zunächst absurd erscheinender Todesfall bereitet Mac und seinem Team Kopfzerbrechen: Vanessa Matlyn wird tot aus einer öffentlichen Toilette geborgen. Die junge Frau ist in der Toilette ertrunken, als diese mit Wasser geflutet wurde und sich die Türen von innen nicht mehr öffnen ließen. Ein tragischer Unfall scheidet aus, denn Vanessas Leiche weist Messerstiche an den Armen und Blut unter den Fingernägeln auf. Offenbar hatte sie verzweifelt versucht, sich gegen ihren Mörder zu wehren. Eine DNA-Probe des gefundenen Blutes führt schnell zu einem Namen und damit zu einem Tatverdächtigen: Das Blut stammt von Seth Riggin. Riggin sitzt jedoch wegen Mordes an seiner eigenen Mutter lebenslänglich im Gefängnis - und zwar ohne jeglichen Freigang. Wie kam sein Blut also an Vanessas Leiche? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Vanessa Ferlito (Aiden Burn) Hill Harper (Chief Medical Examiner Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Originaltitel: CSI: NY Regie: Christine Moore Drehbuch: Bill Haynes Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12