Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Nacktmodel, DJane und TV-Sternchen: Micaela Schäfer war im Dschungelcamp, moderiert die Erotikmesse Venus und auch bei Pierre M. Krause macht sie das, wofür sie berühmt ist: sich ausziehen. Wie es dazu kommt und wie sie selbst über ihr Image denkt, sehen die Zuschauer in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", am Dienstag, 25. Oktober 2016, ab 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. Musik kommt von den "257ers", sie präsentieren live im Studio ihren aktuellen Ohrwurm-Hit "Holz". Gäste: Micaela Schäfer (Moderatorin), "257ers" (Band) Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show