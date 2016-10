ONE 23:50 bis 01:25 Drama London Nights GB 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Drei junge Menschen, ein lockiger Spanier, eine bildhübsche Belgierin, ein geheimnisvoller Fremder suchen in Londons vibrierender Musikszene nach dem Vater, dem schönsten Liebeslied, dem Mann, der Frau fürs Leben... Vera ist aus Belgien nach London gekommen, um ihre letzte Liebe zu vergessen. Axl aus Madrid sucht dort seinen Vater. Beide haben in einem Haus voller Künstler im hippen Osten der Stadt Unterschlupf gefunden, wo junge Leute aus aller Welt Musik machen und verrückte Partys feiern. Als Vera ein zärtlicher Fremder, der Röntgen-Mann begegnet, stellt sie ihm eine Bedingung: Keiner darf wissen, wer der andere ist - eine Romanze nur von Verabredung zu Verabredung. Aber sie hat die Rechnung ohne ihr Herz gemacht. Wie soll sie den Fremden wiederfinden, als die letzte Verabredung platzt? Und was ist mit Axl, der jeden Morgen erstaunt in einem anderen Bett aufwacht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Déborah François (Vera) Fernando Tielve (Axl) Michiel Huisman (Röntgen-Mann) Iddo Goldberg (Mike) Richard Lintern (Anthony) Katia Winter (Hannah) Alexis Dos Santos (Alejo) Originaltitel: Unmade Beds Regie: Alexis Dos Santos Drehbuch: Alexis Dos Santos Kamera: Jakob Ihre Altersempfehlung: ab 12