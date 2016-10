ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 128 D 2006 Stereo Live TV Merken Katharina instruiert die Krankenhausbelegschaft, Laura und Robert nicht mehr zu Alexander zu lassen. Laura ist fassungslos. Trotzdem besucht sie Alexander noch einmal heimlich, um sich vorerst von ihm zu verabschieden. Auch Alfons leidet darunter, dass er sich nicht um Alexander kümmern kann: Charlotte bittet ihn, weiterhin Stillschweigen darüber zu bewahren, dass Alexander sein Sohn ist. Doch als Laura sich in ihrer Sorge um Alexander bei ihm ausweint, beschließt er, sich nicht mehr zurückzuhalten und fährt ins Krankenhaus. Dort ertappen ihn wenig später Charlotte und Werner dabei, wie er sehr vertraulich mit Alexander spricht. Natalie geht engagiert ihren neuen Job als PR-Managerin an. Dank Maries Hilfe hat sie alle nötigen Unterlagen, um Werner von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Sie verrät ihm aber nicht, woher sie ihre Informationen hat. Doch dann trifft Natalie auf Katharina, die nichts von ihrer Anstellung weiß und entsprechend ungehalten reagiert. Natalies Karriereträume scheinen sich in nichts aufzulösen... Hildegard ist entsetzt, dass Viola offensichtlich Diebesgut im Internet ersteigert hat. Entmutigt gibt sie ihr Engagement im Wäschereiprojekt auf. Viola bedauert dies sehr und sieht nicht nur ihre Felle wegschwimmen, sondern sie befürchtet auch, mit Hildegard eine gute Freundin zu verlieren. * Katharina instruiert die Krankenhausbelegschaft, Laura und Robert nicht mehr zu Alexander zu lassen. Laura ist fassungslos. Trotzdem besucht sie Alexander noch einmal heimlich, um sich vorerst von ihm zu verabschieden. * Natalie geht engagiert ihren neuen Job als PR-Managerin an. Dank Maries Hilfe hat sie alle nötigen Unterlagen, um Werner von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. * Hildegard ist entsetzt, dass Viola offensichtlich Diebesgut im Internet ersteigert hat. Entmutigt gibt sie ihr Engagement im Wäschereiprojekt auf. Viola bedauert dies sehr und befürchtet, mit Hildegard eine gute Freundin zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Monika Muschler