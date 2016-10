ONE 05:15 bis 05:45 Comedyserie Little Britain GB 2005 Live TV Merken Sprecher: Tom Baker "Little Britain" stellt das Königreich auf eine harte Probe, denn den beiden Masterminds Matt Lucas und David Walliams ist wirklich gar nichts heilig. In jeder Folge schlüpfen sie in verschiedene Rollen und spalten mit Anarcho-Humor und einer ordentlichen Portion Bad Taste die Nation. Ob die prollige Vicky Pollard oder der naive Lou und sein angeblich gehbehinderter Freund Andy - ihre Figuren sind weltweit Kult. Ist das noch die feine englische Art? Computer sagt NEIN! 1. Vicky Pollard - Lotto 2. Bubbles - Akupunktur 3. Carol - Computer sagt Ja! 4. Lou & Andy - Ersatz 5. Emily Howard - Florenz 6. Linda - Fatty Fatty Boom Boom 7. Andy & Mrs Mead - Sauber machen 8. Mrs Emery - Beim Arzt 9. Marjorie Dawes - Sorry 10. Linda - Fraggle Rock 11. Leonard - Dinner 12. Andy & Mrs Mead - Essen 13. Daffyd - London 14. Anne - Weihnachtsdekoration 15. Dudley & Ting Tong - Thai Restaurant 16. Sebastian - Rücktritt 17. Andy & Mrs Mead - Spaziergang 18. Lou & Andy - Lou kehrt zurück In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Lucas (Various Roles) David Walliams (Various Roles) Suthas Bhoopongsa (Ting-Tong's Mother (as Su Bhoopongsa)) Charu Bala Chokshi (Meera (as Charubala Chokshi)) Originaltitel: Little Britain Regie: Declan Lowney Drehbuch: Matt Lucas, David Walliams Kamera: Katie Swain Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16