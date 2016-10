tagesschau24 20:15 bis 21:15 Talkshow Anne Will Schöne neue Arbeitswelt - Ist der Computer der bessere Mensch? D 2016 Stereo 16:9 Merken Selbstfahrende LKW, Pflegeroboter, vollautomatisierte Supermarktkassen - mehr als fünf Millionen Jobs könnten in den Industrieländern Schätzungen zufolge allein bis 2020 durch die Digitalisierung der Wirtschaft wegfallen. Wer muss wirklich um seinen Arbeitsplatz fürchten? Sollte der Staat die durch Digitalisierung entstehenden Gewinne umverteilen? Und ist künstliche Intelligenz Fluch oder Segen für die Menschheit? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Manfred Spitzer, (Psychiater und Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm), Sascha Lobo (Blogger und Buchautor), Leni Breymaier (SPD, Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, ver.di-Landeschefin in Baden-Württemberg), Christian Lindner (FDP, Bu Originaltitel: Anne Will

