tagesschau24 09:30 bis 10:00 Dokumentation Tanzende Bauarbeiter - Arbeiten Schweden glücklicher? Tanzende Bauarbeiter - Arbeiten Schweden glücklicher? D 2016 Vertrauen, Mitbestimmung, familienfreundlich und vier Wochen Sommerurlaub am Stück: Schöne schwedische Arbeitswelt, so scheint es. Bestsellerautorin Maike Van den Boom will es genau wissen. "Wo geht's denn hier zum Glück?", hat sie auf einer Reise durch die 13 glücklichsten Länder schon einmal gefragt und dabei festgestellt, dass besonders die Schweden glückliche Arbeiter sind. Warum, fragt sie nun für WDR weltweit. In Schweden erfährt Maike, was eine "Lego-Challenge" ist, arbeitet in einer Firma ohne Chef, staunt über tanzende Bauarbeiter, bekommt ausgerechnet auf einer Baustelle eine Muskel lockernde Massage und lässt sich dazu den Obstkorb reichen. Maike trifft Firmenchefs, die sich von ihren Mitarbeitern duzen lassen, die weder Vorzimmer noch Sekretärin brauchen und locker auf dicke Dienstwagen verzichten. Und diejenigen, die sowohl in Deutschland als auch in Schweden erfolgreich gearbeitet haben und beide Länder bestens kennen, verraten ihr die geheime Formel für glückliches Arbeiten: Deutsche Effizienz und schwedische Offenheit plus "Fika", die tägliche Kaffee- und Kuchenpause, denn die ist in Schweden der Renner.