RTL 00:55 bis 02:40 Krimiserie CSI: Vegas Am Ende gilt nur, was wir getan CDN, USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ihr letzter gemeinsamer Fall stellt das Team der CSI Vegas vor große Herausforderungen: Im Eclipse Casino, das Catherine Willows von ihrem Vater geerbt hat, sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Catherine reist daraufhin umgehend aus Los Angeles an, um ihre alten Kollegen zu unterstützen. Auch Captain Brass, der seit seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst dort als Sicherheitschef tätig ist, trifft durch den Anschlag all seine alten Bekannten wieder. Da die Ermittler einen Bezug zu Lady Heather herstellen, bittet Ecklie Sara, Grissom hinzuzuziehen. Doch bereits kurze Zeit nach dem ersten Anschlag, ereignet sich eine zweite, verheerende Explosion: Eine Lehrerin sprengt sich in ihrer Schule in die Luft. Da beide Attentäter bei Lady Heather in Behandlung waren, scheint sie die Schlüsselfigur zur Aufklärung dieses Falls zu sein. Während Sara und Captain Brass ihr Haus durchsuchen, trifft sich Grissom mit Lady Heather. Mit ihrer Hilfe gelingt es, den Kreis der Verdächtigen auf fünf Personen einzugrenzen. Da erhalten die Ermittler eine grausame Warnung: Ein Koffer, der mit Grissoms Namen versehen ist, beinhaltet eine zerstückelte Leiche. Diese überbringt, durch eine Mikro-SD-Karte, die Warnung vor weiteren Anschlägen. Über einen versteckten Fingerabdruck, gelingt es D.B. Russell, den Namen und die Adresse des Attentäters herausfinden. Doch anstatt auf den Täter zu treffen, finden Catherine, Greg und Morgan in der Garage des Apartments drei gewaltige Zeitzünder-Bomben. Da die Timer auf fünf Minuten eingestellt sind, bleibt den Dreien nichts anderes übrig, als die Entschärfung selbst vorzunehmen. Währenddessen sehen sich Sara und Grissom unmittelbar mit dem Attentäter konfrontiert, der auf Rache sinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) David Berman (David Phillips) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Cort Fey Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12