Millionenschätze unterm Müll - Einsatz für die Erbschaftsdetektive (2/3) D 2016

In diesem Fall eine über 80-jährige Dame, die schon lange ihr Haus nicht mehr verlassen hatte und ohne Kontakt zu ihren entfernten Verwandten verstarb. Durch Briefe aus dem Haus und die Suche in Archiven stoßen die Leipziger auf eine Dame, die gar nichts von der Existenz der verstorbenen Verwandten wusste - und jetzt ein Vermögen erbt. Mit der Leidenschaft von Detektiven suchen auch Stephanie Risse und ihre Kollegin aus Paderborn in den Nachlässen von einsam Verstorbenen nach Hinweisen auf mögliche Erben, sichten alles, was wertvoll sein könnte. Jedes Jahr geben Nachlassgerichte etwa 30.000 Fälle an Nachlasspfleger in ganz Deutschland, Tendenz steigend.