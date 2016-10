RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6117 D 2016 2016-11-01 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Sunny versucht, zu Gerner durchzudringen und ihn von seiner Intrige gegen Katrin abzubringen. Aber Gerner blockt jede Einmischung schroff ab und weigert sich stur, mit Sunny über Katrin, ihren Vertrauensbruch oder gar seinen verletzten Stolz zu reden. Der perfekte Auftakt für den gemeinsamen Campingausflug... Chris fällt aus allen Wolken, als er mitbekommt, dass seine Mutter auf Frauen steht. Doch als ihm klar wird, dass sie seit Jahren ein Geheimnis darum macht und er den Eindruck bekommt, dass die Ehe seiner Eltern nur ein Zweckbündnis war, macht er Rosa ungerechte Vorwürfe, die sie hart treffen... Elena versucht vergeblich, auf den Betrüger einzuwirken, damit er Philip in Ruhe lässt und ihn nicht weiter bedroht. Aber er weigert sich. Elena muss erkennen, dass sie sich aus einem Rachegefühl heraus auf ein Spiel eingelassen hat, das ihr völlig entglitten ist und Philip ernsthaft in Gefahr bringt. Was kann sie tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten