n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mega-Fabriken: IKEA USA 2007-2009 2016-10-31 03:10 16:9 Merken Billy, Expedit & Co - aus vielen Häusern und Wohnungen sind IKEA-Möbel nicht mehr wegzudenken. Doch wo wird produziert, was 600 Millionen Kunden jährlich einkaufen? In weltweit 54 Betrieben lässt der schwedische Weltkonzern seine 10.000 Produkte produzieren. Die Prototypen dafür kommen aus dem 8.000-Seelen-Städtchen Älmhult, außerdem werden hier in der weltgrößten Industrieschreinerei die Einzelteile für IKEA-Küchen gefertigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories

