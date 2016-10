Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland: Die Brüder Jake und Will ziehen fröhlich durch die Lande und den verängstigten Dorfbewohnern viel Geld für das Austreiben von Geistern und Dämonen aus der Tasche. Der Clou ist jedoch, dass die beiden den Zauber zuvor mit findigen Tricks selbst inszeniert haben. Als die französischen Besatzer Wind von ihrem Treiben bekommt, werden die Gebrüder kurzerhand eingebuchtet. Als jedoch in der Stadt Marbaden zehn Mädchen spurlos verschwinden, werden die beiden von General Delatombe dorthin entsandt, um die Sache aufzuklären. Zusammen mit ihrem Aufpasser Cavaldi müssen sie jedoch feststellen, dass es sich in Marbaden um einen echten Fluch handelt. Der Fluch wird der hübschen, aber hemdsärmeligen Angelika angelastet. Mit ihrer Hilfe versuchen die in übersinnlichen Dingen nicht sehr gläubigen Brüder, Licht hinter die perfekt erscheinende Illusion zu bringen. Dabei stellt sich heraus, dass sich eine arrogante Königin, die während der grassierenden Pest regierte, in einem hohen Turm im Walde einmauern ließ, um ihre Schönheit zu schützen. Nun beabsichtigt sie, mit Hilfe junger Kinderseelen wieder ins Diesseits zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen