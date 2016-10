Die Geschwister Sally und Gillian Owens verlieren auf tragische Weise ihre Eltern, weshalb die beiden von ihren Tanten Frances und Bridget aufgezogen werden. Was die Mädchen nicht wissen: Sie stammen aus einer Hexenfamilie, auf der seit langer Zeit ein furchtbarer Fluch lastet. Dieser besagt, dass jeder Mann, der in die Familie Owens einheiratet, sterben muss. Insbesondere für Sally, die sich nichts mehr wünscht, als eines Tages eine glückliche Familie zu haben, erscheint diese Vorstellung ganz schrwcklich. Wird es den Schwestern trotz ihrer charakterlichen Unterschiede gelingen, den Fluch zu brechen? In Google-Kalender eintragen