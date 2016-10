Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Die Mathe-Haie / Alvins neuer Freund USA 2016 2016-11-08 14:05 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Simon hat wieder mal ein Treffen mit den Mathe-Athleten. Sie sind die Mathe-Checker der Schule. Dabei werden sie von Derek, dem Schulrüpel, bedroht und gedemütigt. Dies beobachtet Alvin und schlägt vor, ihnen zu helfen. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Er möchte, dass die Jungs dafür seine Mathe-Hausaufgaben machen. 2. Geschichte: Alvin will sich und anderen beweisen, dass er ein guter Mensch ist. Als Emil, ein neuer Schüler, auf die Schule kommt, bietet Alvin ihm seine Hilfe an und schließt Freundschaft mit ihm. Emil bietet Alvin an, ihm ein Bild von Jenny für ihre Geburtstagsparty zu malen. Dazu braucht er ihren Schülerausweis. Als er diesen aus ihrer Tasche stibitzt, wird er von Theodore beobachtet. Dieser setzt nun alles daran, Emil zu entlarven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6