Super RTL 17:15 bis 17:45 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Das hässliche Entlein USA 2016 2016-11-07 13:35 Stereo HDTV Der gestiefelte Kater trifft seinen alten Lehrmeister El Guante Blanco. Dieser stellt ihm seinen neuen Schützling vor: das hässliche Entlein. Der Kater ist eifersüchtig und fordert das Entlein zum Kampf heraus. Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Regie: Jim Hull Drehbuch: Julia Yorks Musik: Shawn Patterson Altersempfehlung: ab 6