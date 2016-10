Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Scooby-Doo! Folge: 20 Die Maisprinzessin USA 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Während der Halloween-Feierlichkeiten ereignen sich plötzlich gruselige Dinge. Eine ängstliche Bürgerin macht den Geist von Hank Banning, den Stadtgründer und früheren Bürgermeister, dafür verantwortlich. Dieser sei zurückgekehrt, um an der Stadt, die ihm vor genau 100 Jahren Unrecht zufügte, Rache zu nehmen. Scooby und seine Freunde wollen herauszufinden, wer wirklich dahinter steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What's New Scooby-Doo? Regie: Swinton O. Scott III, Tae Ho Han Drehbuch: Nahnatchka Khan Musik: Rich Dickerson, Gigi Meroni Altersempfehlung: ab 6