Super RTL 09:25 bis 09:45 Magazin Mister Maker Die Sandburg für zu Hause GB 2007 Stereo Live TV Merken Wer eine tolle Sandburg bauen möchte, braucht dazu keinen Urlaub am Meer. So ein kleines Wunderwerk kann jeder auch ohne Sandstrand ganz einfach zu Hause bauen. Mr. Maker zeigt, wie das geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mister Maker