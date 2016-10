Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Caillous Lieblingsteller / Spaß im Regen / Die alte Spielzeugeisenbahn / Ein Haus für Gilbert / Ich CDN 2010 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou hat von Omi einen wunderschönen Teller geschenkt bekommen. Er ist mit Raumschiffen bemalt. Natürlich will Caillou nur noch von diesem Teller essen. Plötzlich ist er weg. Jetzt schmeckt Caillou nicht einmal mehr sein Lieblingsgericht. Da zaubert Rosie seinen Teller plötzlich aus einer Plastikdose... 2. Geschichte: Es regnet in Strömen. Doch Caillou ist von dem Wetter ganz begeistert. Schließlich hat er neue Gummistiefel, die er jetzt endlich ausprobieren kann... 3. Geschichte: Caillou schaut sich alte Fotoalben an. Da entdeckt er ein Bild von von seinem Vater als kleinen Jungen, der mit einer ganz tollen Spielzeugeisenbahn spielt. Zu gerne würde Caillou diese Eisenbahn sehen. Er hat Glück. Die Spielzeugeisenbahn ist im Keller der Großeltern. Und da die Bahn noch fährt, spielen alle gleich damit. 4. Geschichte: Caillou sieht einen kleinen Hund in seiner Hütte. Das wäre bestimmt auch etwas für Gilbert, denkt Caillou. Schnell sucht er einen Karton, bemalt ihn hübsch und legt eine weiche Kuscheldecke hinein. Gilbert ist ganz begeistert von seiner 'Katzenhütte'. 5. Geschichte: Mami ist mit Caillou und Rosie in den Park gegangen. Rosie ist ganz begeistert von dem Klettergerüst. Sie möchte nur noch rauf und runter klettern. Da hört Caillou den Eismann und möchte sich ein Eis kaufen. Doch so schnell geht das nicht, da Mami auf Rosie aufpassen muss. Als sie endlich los können, ist der Eismann weg. Jetzt ist Caillou total sauer und traurig. Zu Hause angekommen, hat Papi eine Idee: Er macht mit Caillou Eis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

