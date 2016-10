Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Mardi Gras USA 2016 2016-10-31 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vor 25 Jahren wurde die Ehefrau von Mike Spar ermordet. Er konnte ihren Tod bis heute nicht verwinden. Spar nimmt Bürgermeister Hamilton und Dwayne Pride als Geiseln. Er wirft den beiden vor, bei den Ermittlungen Fehler gemacht zu haben. Pride versucht, die Wahrheit herauszufinden. Währenddessen tut das Team alles, um Pride und Hamilton zu befreien In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Dennis Smith Drehbuch: Sam Humphrey Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12