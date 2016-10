Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und der lustigste Jugend-Experte Deutschlands. Er nimmt Sie mit auf eine Reise ins Unbekannte: In die Welt der heutigen Jugendlichen und Teenager. Er erklärt ihre Verhaltensweisen und gibt lehrreiche Tipps und Tricks, wie man mit Humor die Pubertät übersteht. Das ist Spaßpädagogik für die ganze Familie, faktenreich und äußerst unterhaltsam. Gewinner/in von "Das große Backen": Am Montag wird die Gewinnerin der größten Backshow der Welt bei uns zu Gast sein und uns vom Finale und ihren Zukunftsplänen erzählen! Vanessa Blumhagen: Unsere Society-Expertin spricht mit uns wie immer über das neueste aus der Welt der Promis! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Boschmann, Karen Heinrichs Gäste: Gäste: Matthias Jung (Jugend-Experte), Vanessa Blumhagen (Society-Expertin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen