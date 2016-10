DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Brief an meinen Richter" Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon Merken In einem Brief an Richter Ernst Coméliau schildert Dr. Charles Alavoine, wie es zu dem Mord an seiner Geliebten Martine kommen konnte. Das erste biedere Glück des Arztes zerbrach, als seine Frau bei der Geburt des zweiten Kindes starb. Eine neue Frau übernahm sein Leben, eine praktische Beziehung ohne Gefühle. An einem Abend vor Weihnachten stand auf dem Bahnhof eine junge Frau mit zwei Koffern vor ihm. War es Liebe, bloße Leidenschaft oder gar Wahn? In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Peter Dirschauer, Else Quecke, Irene Clarin, Ilse Neubauer, Elisabeth Volkmann, Karl Seibold, Angelika Hartung, Ursula van der Wielen, Saskia Vester, Franz Rudnick, Claudia Bethge, Astrid Bernsdorff Regie: Wolf Euba

