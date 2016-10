Pro7 MAXX 04:55 bis 06:00 Serien House of Cards Die Sünden des Vaters USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In seiner Heimat, dem Bundesstaat South Carolina, versucht Frank, die Afro-Amerikaner unter den Wählern von sich zu überzeugen. Claire ist jedes Mittel recht, um Frank dazu zu bringen, sie zur Vizepräsidentschaftskandidatin zu ernennen. Währenddessen herrscht wegen der Politik Russlands Aufruhr auf den Straßen des Landes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Neve Campbell (LeAnn Harvey) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Derek Cecil (Seth Grayson) Nathan Darrow (Edward Meechum) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: Frank Pugliese Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12