Pro7 MAXX 03:35 bis 04:20 Serien House of Cards Wahlkampf USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Obwohl die Trennung von Frank und Claire noch frisch ist, reist Frank Underwood nach New Hampshire. Dort finden die Vorwahlen statt, und er will dort wichtige Kontakte knüpfen. Claire dagegen zieht sich zu ihren Eltern nach Texas zurück. Dort schmiedet sie allerdings Pläne, die Frank überhaupt nicht gefallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Derek Cecil (Seth Grayson) Nathan Darrow (Edward Meechum) Neve Campbell (Leann Harvey) Originaltitel: House of Cards Regie: Tucker Gates Drehbuch: Beau Willimon Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

