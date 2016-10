Pro7 MAXX 01:30 bis 02:15 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Das Urteil CDN, USA 1996 Merken Der Wissenschaftler Dr. Jack Henson ist der festen Überzeugung, eine grandiose Erfindung gemacht zu haben: Er hat ein Computerprogramm geschaffen, das eine lange Gefängnisstrafe in nur wenigen Minuten simulieren kann. Ein Einsatz dieses Programms hätte den Vorteil, dass keine teuren Gefängnisbauten und hohe Personalkosten mehr anfallen würden. Unter Mithilfe seiner Assistentin Dana erforscht er seine Erfindung an zu lebenslanger Haft verurteilten Kriminellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hyde Pierce (Dr. Jack Henson) Andrea Roth (Dana Elwin) Garwin Sanford (Senator Meade) Jan D'Arcy (Senator Sara Watson) Doron Bell (Cory Izacks) Dave 'Squatch' Ward (Giant Convict) Tamsin Kelsey (Dr. Glass) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Joseph L. Scanlan Drehbuch: Melissa Rosenberg, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12