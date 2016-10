Pro7 MAXX 23:05 bis 23:55 Serien House of Cards Die Lage der Nation USA 2015 2016-10-31 04:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Rede zur Lage der Nation steht an. Frank ist ohnehin schon angespannt, da erfährt er kurz vor seinem Auftritt, dass Claire gegen ihn arbeitet. Kurzerhand verändert er die Rede an den entscheidenden Stellen, um Claires Pläne zu durchkreuzen. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Ex gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Neve Campbell (Leann Harvey) Mahershala Ali (Remy Danton) Molly Parker (Jackie Sharp) Ellen Burstyn (Elizabeth Hale) Originaltitel: House of Cards Regie: Tucker Gates Drehbuch: Melissa James Gibson Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12