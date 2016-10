Pro7 MAXX 22:05 bis 23:05 Serien House of Cards Wahlkampf USA 2015 2016-10-31 03:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Start der 4. Staffel der Netflix-Serie "House of Cards". US-Präsident Frank Underwood bekommt es mit dem denkbar schwierigsten Gegner zu tun: seiner Frau. Claire Underwood zieht sich nach der Trennung von ihrem Mann zurück. Keiner soll davon erfahren. Doch sie spinnt weitere Pläne, die Frank nicht gefallen. Sie spielt selbst mit dem Gedanken im Wahlkampf mitzumischen. - Mit Joel Kinnaman ("Suicide Squad") als Republikaner Will Conway bekommt die Serie etwas frische Luft. Die vierte Staffel nimmt den US-Wahlkampf zwischen Trump und Clinton teilweise vorweg. Starker Politthriller mit einem glänzenden Kevin Spacey. Netflix hat bereits eine 5. Staffel bestätigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Derek Cecil (Seth Grayson) Nathan Darrow (Edward Meechum) Neve Campbell (Leann Harvey) Originaltitel: House of Cards Regie: Tucker Gates Drehbuch: Beau Willimon Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12