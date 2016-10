Pro7 MAXX 04:55 bis 05:40 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Das Grabtuch CDN, USA 1999 Merken Marie Wells ließ sich von dem Wissenschaftler und Prediger Tilford künstlich befruchten. Was sie nicht weiß: Die DNA für den Eingriff stammte vom Turiner Grabtuch. Der Fanatiker Tilford will einen neuen Sohn Gottes erschaffen und dabei selbst die Position Gottes einnehmen. Allerdings kommt Marie hinter seine Pläne, als das Baby in ihrem Bauch telekinetische Fähigkeiten an den Tag legt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samantha Mathis (Marie Wells) David Ogden Stiers (Dr. Tilford) Robert Wisden (Justin Wells) Sara Botsford (Dr. Cowlings) Nathaniel Deveaux (Roger Cress) John Innes (Priester) Jennifer Sterling (Nurse) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Pen Densham, Scott Peters Kamera: Richard Wincenty Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12