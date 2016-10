sixx 22:30 bis 23:25 Serien The Royals Wenn sie dem Monde ihren Reiz enthüllt USA 2015 2016-10-31 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ophelia und Prinz Liam können den Maskenball nicht so recht genießen. Die beiden mögen sich sehr, haben aber auch andere Dates In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Merritt Patterson (Ophelia) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Sophie Colquhoun (Gemma) Originaltitel: The Royals Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Julia Cohen Kamera: John Rhodes Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12