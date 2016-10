sixx 20:15 bis 20:50 Comedyserie Sex and the City Cover Girl USA 2002 Merken Als Carrie den Vorschlag für das Cover ihres Buches sieht, ist sie schockiert. Ihr gefällt es überhaupt nicht. Samantha bietet Carrie ihre Hilfe an, doch die beiden haben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Währenddessen kämpft Miranda mit ihrem Gewicht, das sie seit ihrer Schwangerschaft zugelegt hat. Sie will mihilfe der "Weight Watchers" versuchen, abzunehmen, wo sie den witzigen Tom kennenlernt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Miranda Black (Samantha's Assistant) Willie Garson (Stanford Blatch) Craig Gass (Tom "Big Boned") Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Samantha Jones) Gundi Eberhard (Charlotte York) Originaltitel: Sex and the City Regie: John David Coles Drehbuch: Michael Patrick King, Judy Toll Kamera: Terry Stacey Musik: Bob Christianson Altersempfehlung: ab 12

