sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Sweet Home Alabama USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Zoe Hart hatte sich nach ihrem Abschluss als Ärztin eigentlich vorgestellt, in New York zu arbeiten. Doch sie bekommt kein Stipendium und nimmt in ihrer Not das Angebt eines alten Doktors an, in seiner Praxis in der Provinz anzufangen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) McKaley Miller (Rose Hattenbarger) Scott Porter (George Tucker) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Jason Ensler Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Robert Gantz Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 12