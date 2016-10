sixx 15:40 bis 16:35 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Trauung mit Hindernissen USA 2001 Merken Endlich ist es so weit: Piper und Leo heiraten im kleinen Kreis. Doch die Schwestern haben an diesem Tag nicht frei. Auch heute müssen sie gegen Dämonen kämpfen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Dorian Gregory (Darryl Morris) Brian Krause (Leo Wyatt) Julian McMahon (Cole Turner) James Read (Victor Bennett) Originaltitel: Charmed Regie: Mel Damski Drehbuch: Daniel Cerone Kamera: Rick Gunter Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 12