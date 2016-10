RBB 22:45 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Verlockung DDR 1985 20 40 60 80 100 Merken Hauptmann Fuchs und Leutnant Berger verfolgen den Weg einer verschwundenen Geldsendung. Frohberger, Leiter eines Postamtes, kann nicht glauben, dass einer seiner Mitarbeiter die 10.000 Mark gestohlen haben soll. Er ist überzeugt, dass alles nur ein Missverständnis sei. Doch er irrt. Die Verlockung war für den jungen Postangestellten Sven Seidel zu groß. Doch der Verdacht fällt nicht auf ihn, sondern auf andere Kollegen. Sven wird deshalb von Gewissensbissen gequält. Er bereut seinen unüberlegten Schritt und vertraut sich in seiner Verzweiflung seinen Eltern an. Aus Liebe zu seinem Sohn und aus Angst um den Ruf seiner Familie versucht Svens Vater, die Tat zu vertuschen. Er missbraucht dafür seine dienstliche Stellung bei der Post und nimmt bewusst in Kauf, dass der Verdacht der Unterschlagung dadurch auf einen Unschuldigen fallen könnte. Doch sein Plan scheitert. Sein Eingreifen hat tragische Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Peter Fuchs) Holm Gärtner (Leutnant Berger) Jörg Witte (Sven Seidel) Volkmar Kleinert (Wolfgang Seidel) Gudrun Ritter (Elke Seidel) Walter Lendrich (Hugo Zander) Dietrich Körner (Gerhard Frohberger) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Manfred Hoffmann, Gunter Friedrich Kamera: Horst Klewe Musik: Bernd Wefelmeyer Altersempfehlung: ab 12