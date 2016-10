RBB 10:30 bis 12:00 Liebesfilm Der Mann an ihrer Seite D 2008 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich sind Eva und Max ein glücklich verheiratetes Paar. Dann aber verliert der talentierte Handwerker Max seinen Job - was er seiner Frau ausgerechnet an dem Tag gesteht, an dem ihre eigene Karriere in einer Event-Agentur richtig in Gang kommt. Zunächst scheint es Max nicht allzu viel auszumachen, den Hausmann zu spielen. Als er jedoch trotz intensiver Bemühungen keine neue Stelle findet, reagiert er zunehmend eifersüchtig auf die rasante Karriere seiner Frau. Das einstige Traumpaar scheint sich immer weiter voneinander zu entfernen. Als Max dann auch noch herausfindet, dass Evas charmanter Geschäftspartner Ralph sie nach allen Regeln der Kunst umgarnt, droht die Situation zu eskalieren ... "Der Mann an ihrer Seite" ist ein gleichermaßen humorvoller wie ernsthafter Beziehungsfilm. In den Hauptrollen sind Stefanie Stappenbeck und Oliver Mommsen zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefanie Stappenbeck (Eva Hübner) Oliver Mommsen (Max Hübner) Elena Uhlig (Mona) Edda Leesch (Rebecca) Götz Schubert (Ralph Stein) Michael Sideris (Uwe) Rüdiger Vogler (Dr. Pfeiffer) Originaltitel: Der Mann an ihrer Seite Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Edda Leesch Kamera: Pascal Mundt Musik: Marcel Barsotti

