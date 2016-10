RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-04 05:35 Merken Für Isabelle ist Katja die Ursache für ihre Ehekrise. Schließlich ist Ben nur Opfer von Katjas Flirtversuchen. Als Isabelle klar wird, dass sie Ben verloren hat, beschließt sie, ihrer Wut freien Lauf zu lassen. Dabei kommt es jedoch zu einem tragischen Unfall. Axel kann die Ausgrabung der Urne nicht mehr verhindern und so verabschiedet er sich innerlich von seinem Erbe. Als ihm aber offenbart wird, dass in der Urne lediglich Kaminasche war, begehrt er noch einmal auf und unterstellt Simone Betrug. Die bleibt ruhig, schließlich steht für sie nun fest, dass Jenny noch lebt. Während Tom und Annette Spaß bei ihrem romantischen Brunch haben, ahnen sie nicht, dass Ingo sie belauscht. Eifersüchtig verfolgt er jedes Wort. Doch wo nichts ist, kann man auch nichts hören. Ingo hat nun die Gewissheit, dass sein Nettchen nur ihn liebt, doch sein großer Lauschangriff bleibt nicht unbemerkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 410 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 190 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 140 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:40 bis 03:55

Seit 70 Min.